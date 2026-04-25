Gran Sasso valanga distrugge il rifugio | riapre il caso del passato

Una valanga ha colpito e distrutto il rifugio dello Stazzo di Solagne nel Parco Nazionale Gran Sasso Laga. L’incidente si è verificato recentemente e ha causato danni significativi alla struttura. Non sono stati segnalati feriti tra le persone presenti al momento dell’evento. La zona coinvolta si trova in una delle aree più frequentate per attività sportive e escursionistiche. La vicenda riporta alla luce un episodio passato che riguarda la stessa località.

? Cosa sapere Una valanga distrugge il rifugio dello Stazzo di Solagne nel Parco Nazionale Gran Sasso Laga.. L'evento riapre il dibattito sulla gestione del rischio iniziata trent'anni fa con i pastori.. Una violenta massa di neve ha travolto il rifugio dello Stazzo di Solagne nella alta valle del Chiarino, distruggendo la struttura storica situata nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso Laga. L’evento naturale ha colpito uno degli angoli più incontaminati e suggestivi del parco, un territorio che rappresenta un vero modello di ecosistema cerca un contatto autentico con la montagna. Il passaggio della valanga ha causato danni irreparabili alla costruzione, segnando un episodio drammatico in una zona dove la natura mantiene ancora i suoi ritmi primordiali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gran Sasso, valanga distrugge il rifugio: riapre il caso del passato Notizie correlate Valanga sul Gran Sasso, nessuna persona coinvolta: il video dall’alto del fronte di neve staccatosi dalla montagnaSi sono concluse le operazioni di bonifica della valanga distaccatasi questa mattina nell’area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del... Gran Sasso, valanga ai valloni di Campo Imperatore: verifiche in corso(Adnkronos) – Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è impegnato nelle operazioni di verifica e controllo a seguito di una valanga che si è... Approfondimenti e contenuti Gran Sasso, valanga ai Valloni: in corso le verifiche con elicottero e unità cinofileAl momento non risultano evidenze di persone travolte, ma sono scattate le ricerche per escludere la presenza di eventuali dispersi. laquilablog.it Gran Sasso, allerta valanghe arancione: perché la neve di aprile oggi è un pericolo invisibileAllerta arancione sul Gran Sasso per lunedì 20 aprile 2026: le alte temperature rendono instabile la neve in quota. I dati della Protezione Civile e i consigli per la sicurezza. Gran Sasso, allerta va ... abruzzo.cityrumors.it