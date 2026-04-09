Una valanga di grandi dimensioni ha attraversato le pendici settentrionali del Gran Sasso, coinvolgendo gli impianti di Prati di Tivo, località situata a circa 1.000 metri di altitudine. La massa nevosa ha danneggiato le strutture presenti nell’area, mettendo in discussione la stabilità degli impianti stessi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre le autorità stanno valutando i danni e i rischi per la sicurezza.

Le imponenti masse di neve che hanno investito le pendici settentrionali del Gran Sasso hanno colpito duramente l’infrastruttura di Prati di Tivo, situata a 1.450 metri di quota. Una massa nevosa si è riversata sulla stazione intermedia della seggiocabinovia, causando danni strutturali rilevanti e mettendo in discussione la tenuta degli impianti dopo il passaggio del ciclone Erminio. Le riprese effettuate da Ponzio Podeschi mostrano chiaramente l’entità del colpo subito dalla stazione intermedia. Oltre al danno visibile alla struttura principale, le analisi preliminari suggeriscono un impatto preoccupante sulla stabilità dell’intero impianto: con ogni probabilità, infatti, i sostegni identificati con i numeri 11, 12 e 13 sono stati danneggiati dal peso e dalla forza della valanga. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gran Sasso: valanga travolge gli impianti, impianti a rischio

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SOCCORSI Valanga sul Gran Sasso, concluse le verifiche: nessuna persona coinvolta Video e foto delle operazioni di soccorso https://cityne.ws/6x8Zc - facebook.com facebook

Valanga sul Gran Sasso, nessuna persona coinvolta. Concluse le ricerche #ANSA x.com