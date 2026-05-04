Graduatorie ATA 24 mesi devo aggiornare la domanda se non ho nuovi servizi?

Il termine per aggiornare o presentare nuove domande di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi scade il 19 maggio 2026. Queste graduatorie sono utilizzate per le supplenze e le immissioni in ruolo nell’anno scolastico 202627. Se non si hanno nuovi servizi da inserire, non è necessario inviare una nuova domanda. Tuttavia, chi desidera aggiornare la propria posizione deve presentare la domanda entro la scadenza indicata.

Scade il 19 maggio 2026 il termine per presentare le domande di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate per supplenze e immissioni in ruolo nell’anno scolastico 202627. Il punto è stato affrontato anche in una puntata di approfondimento di Orizzonte Scuola, con l’intervento di Pasquale Raimondo (Uil Scuola Rua), che ha chiarito alcuni dubbi ricorrenti tra gli aspiranti. Le graduatorie ATA 24 mesi hanno natura permanente, ha ricordato Raimondo, chi è già inserito non è tenuto a ripresentare domanda se, nell’ultimo anno, non ha maturato nuovi titoli o servizi utili al punteggio. L’aggiornamento diventa invece...🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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