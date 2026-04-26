Graduatorie ATA 24 mesi domanda dal 28 aprile | chi può presentarla e dove
Dal 28 aprile fino al 19 maggio è possibile presentare la domanda per l’inserimento e l’aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi, che vengono utilizzate per assegnare ruoli e supplenze nelle scuole pubbliche. La finestra temporale permette a coloro che desiderano partecipare di inoltrare la richiesta presso gli uffici competenti, seguendo le procedure indicate. La possibilità di accesso riguarda le persone che soddisfano i requisiti richiesti per questa specifica procedura.
Da martedì 28 aprile al 19 maggio è aperta la finestra per presentare domanda di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate per l’assegnazione dei ruoli e delle supplenze nelle scuole statali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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