GPS 2026 | chi non è ancora iscritto al corso abilitante o sostegno potrà iscriversi con riserva in prima fascia

Il termine di iscrizione alle GPS 2026 si apre oggi, dopo che molte insegnanti non hanno ancora completato la registrazione al corso abilitante o di sostegno. La procedura permette di iscriversi con riserva in prima fascia fino al 16 marzo alle ore 23. La piattaforma online rimane aperta per consentire a chi non ha ancora presentato la domanda di aggiornarsi e garantire il proprio inserimento nelle graduatorie. Le scuole attendono le nuove liste di nomine.

Graduatorie GPS per il biennio 202628: la domanda di inserimento aggiornamento permanenza va presentata dal 23 febbraio ore 12 fino al 16 marzo ore 23.59. Chi può inserirsi con riserva in prima fascia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Laureando iscritto al percorso abilitante da 60 CFU potrà inserirsi con riserva nelle GPS? Pillole di Question TimeDurante il question time su OrizzonteScuola TV, si è parlato di un tema caldo per molti laureandi.

GPS 2026: consigliato iscriversi a pieno titolo in seconda fascia e con riserva in prima per abilitazioni e specializzazioni ancora da conseguire. RISPOSTE AI QUESITILa proposta di iscriversi in seconda fascia e con riserva in prima per le graduatorie GPS 2026 sta creando scompiglio tra gli insegnanti.

