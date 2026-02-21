GPS 2026 | chi non è ancora iscritto al corso abilitante o sostegno potrà iscriversi con riserva in prima fascia
Il termine di iscrizione alle GPS 2026 si apre oggi, dopo che molte insegnanti non hanno ancora completato la registrazione al corso abilitante o di sostegno. La procedura permette di iscriversi con riserva in prima fascia fino al 16 marzo alle ore 23. La piattaforma online rimane aperta per consentire a chi non ha ancora presentato la domanda di aggiornarsi e garantire il proprio inserimento nelle graduatorie. Le scuole attendono le nuove liste di nomine.
Graduatorie GPS per il biennio 202628: la domanda di inserimento aggiornamento permanenza va presentata dal 23 febbraio ore 12 fino al 16 marzo ore 23.59. Chi può inserirsi con riserva in prima fascia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
