Governo Meloni la premier attaccata da Trump confermato lo stop al memorandum con Israele | news in diretta

Nelle ultime ore, il governo guidato dalla premier è stato al centro di attenzione dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che ha espresso sorpresa per la posizione italiana riguardo all’Iran. Contestualmente, è stato confermato lo stop al memorandum con Israele, una decisione annunciata dal governo. La discussione si concentra sulle divergenze tra le parti e sulle reazioni politiche seguite alle parole dell’ex presidente degli Stati Uniti.