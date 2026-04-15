Governo Meloni la premier attaccata da Trump confermato lo stop al memorandum con Israele | news in diretta
Nelle ultime ore, il governo guidato dalla premier è stato al centro di attenzione dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che ha espresso sorpresa per la posizione italiana riguardo all’Iran. Contestualmente, è stato confermato lo stop al memorandum con Israele, una decisione annunciata dal governo. La discussione si concentra sulle divergenze tra le parti e sulle reazioni politiche seguite alle parole dell’ex presidente degli Stati Uniti.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni: dopo le parole di Donald Trump: tiene banco la polemica sul presidente Usa, che ha detto di essere "scioccato" per la mancanza di "coraggio" di Giorgia Meloni sull'Iran. Il governo ha sospeso il rinnovo del memorandum d'intesa con Israele sulla difesa: oggi le opposizioni chiedono in Aula maggiori spiegazioni. Intanto, il centrosinistra organizza una manifestazione unitaria contro Trump e la guerra. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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