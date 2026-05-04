Un consigliere comunale ha annunciato di aver lasciato il Movimento 5 Stelle dopo aver trascorso diversi anni nel partito. In un comunicato, ha spiegato di aver preso questa decisione dopo un percorso di impegno politico e istituzionale, scegliendo di continuare il suo mandato come rappresentante civico e indipendente. La decisione è stata motivata dalla percezione di un cambiamento all’interno del movimento, che ora si avvicinerebbe alla logica dei partiti tradizionali.

"Dopo un lungo percorso di impegno politico e istituzionale, ho assunto una decisione tanto ponderata quanto significativa: lasciare il Movimento 5 Stelle e proseguire il mio mandato di consigliere comunale in un nuovo percorso civico e indipendente ". Giacomo Gori lo aveva annunciato nei giorni scorsi, alla presentazione della lista civica ’ I Love Grosseto ’, e ora spiega i motivi della sua scelta che, dice, deriva "dal progressivo allontanamento del Movimento da quei principi fondativi che, per vent’anni (era il 2006 quando ho contribuito a fondare il Meetup di Grosseto), hanno rappresentato il perimetro ideale e valoriale del mio impegno...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gori: "Cinque Stelle snaturato. Ormai è nella logica dei partiti"

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