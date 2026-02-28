referendum incontro per il no dei cinque stelle

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Fermo organizza un incontro pubblico sul referendum sulla riforma della magistratura. L’appuntamento si terrà oggi alle 11 presso la Croce Verde, in piazzale Tupini 6, e sarà aperto alla cittadinanza per discutere della proposta referendaria. L’evento mira a fornire informazioni e a raccogliere opinioni in un contesto di confronto diretto.

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Fermo promuove un momento pubblico di confronto sul tema del referendum sulla riforma della magistratura, con un incontro aperto alla cittadinanza in programma oggi alle ore 11 presso Croce Verde, piazzale Tupini 6, Fermo. Ospite principale dell’incontro sarà il senatore Roberto Cataldi, fondatore di StudioCataldi.it e componente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, che porterà il suo contributo e la sua esperienza sui temi al centro del dibattito. L’iniziativa, pensata come occasione di informazione e dialogo, intende approfondire i principali nodi che riguardano la riforma in corso e l’importanza di garantire trasparenza e tutela dei diritti, senza ambiguità e senza scorciatoie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

