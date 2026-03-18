Maurizio Bettazzi ha espresso il suo sostegno alla maratona organizzata da Radio Radicale, in cui si sostiene la riforma della giustizia. Durante l’evento, ha commentato la situazione politica locale, affermando che la città attraversa una crisi penosa e criticando la perdita di peso dei partiti tradizionali, ormai considerati ormai quasi fantasma. La manifestazione si è svolta venerdì, coinvolgendo diversi partecipanti.

Maurizio Bettazzi partecipa venerdì alla maratona per il Sì alla riforma della giustizia che, come tradizione, ha organizzato Radio radicale. L’ex presidente del Consiglio comunale indagato, nel 2013, e poi assolto, dieci anni dopo, è diventato un simbolo. Porta il suo caso ad esempio in tanti incontri e dibattiti specialmente in questa campagna referendaria. Venne indagato per corruzione (poi le accuse sono diventate concussione e abuso d’ufficio), a seguito di una consulenza di intermediazione finanziaria per fare ottenere ad Asm un finanziamento. Era il luglio 2013. Si dimise. Nel 2016 fu rinviato a giudizio. Nel febbraio 2023, dieci anni dopo, il tribunale di Prato ha sancito la piena assoluzione di Bettazzi perché "il fatto non sussiste". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bettazzi all’attacco: "Ha ragione Cenni. Città, una crisi penosa. Partiti ormai fantasma"

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