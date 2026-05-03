Nel terzo giro del Cadillac Championship, disputato a Miami, Cameron Young mantiene un vantaggio significativo sulla concorrenza. La sua posizione in classifica resta stabile, consolidando la leadership dopo le prime due giornate di gara. La competizione prosegue con i giocatori pronti a sfidarsi per la vittoria finale nel quarto e ultimo turno.

Terzo giro del Cadillac Champinonship che finisce a Miami e ancora leadership ben più che confermata per Cameron Young. Sempre più vicino il suo secondo successo sul PGA Tour nel 2026 a seguito del -2 di oggi che lo porta a -15 nel complesso del torneo, con sei punti di vantaggio su tutti. Seconda posizione per il gruppo a tre composto da Scottie Scheffler, Si Woo Kim e Kristoffer Reitan. Il numero 1 del mondo, il sudcoreano e il norvegese sono tutti a -9 e, curiosamente, risalgono assieme quattro posti, ritrovandosi così nella stessa situazione di prima (ma più favorevole) in termini di lotta finale. Quinto posto per Ben Griffin, Matt McCarty e il canadese Nick Taylor, che dunque scende dal secondo posto: per loro -8 totale, mentre a -7 tra gli ottavi ci sono Akshay Bhatia, Alex Smalley e lo svedese Alex Noren.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: al Cadillac Championship Cameron Young mantiene l’ampio vantaggio

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