Ha debuttato al Cus Ferrara Golf, il trofeo Fit Therapy, nuovo ingresso nel calendario ufficiale delle competizioni del circolo dopo la gara annullata per maltempo la passata stagione, che ha potuto finalmente vivere da protagonista una giornata di sport e condivisione. L’edizione 2026 ha registrato un grande successo, con ben 80 partecipanti che si sono sfidati lungo il percorso in condizioni meteo buone, anche se ancora non pienamente primaverili. Il vento, infatti, ha rappresentato un elemento di difficoltà aggiuntivo, rendendo il gioco più tecnico e impegnativo. Lo sponsor, presente anche in campo come giocatore, ha espresso grande soddisfazione per l’organizzazione dell’evento, sottolineando le eccellenti condizioni del percorso e l’atmosfera positiva che ha caratterizzato l’intera giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Trofeo Fit Therapy al Cus. Sul green vince Bellini

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