La 98esima edizione degli Oscar si è svolta al Dolby Theatre di Ovation Hollywood, con la premiazione di vari film e professionisti del cinema. “Una Battaglia dopo l’Altra” ha vinto il premio come miglior film, ottenendo sei statuette. Durante la serata sono stati annunciati i vincitori nelle diverse categorie, con un’ampia partecipazione di attori, registi e produttori. La cerimonia ha visto anche esibizioni e discorsi di ringraziamento.

La 98esima edizione degli Academy Awards ha illuminato il Dolby Theatre di Ovation Hollywood, confermandosi l’appuntamento più atteso per celebrare l’eccellenza del grande schermo. Anche quest’anno noi di ScreenWorld abbiamo seguito la diretta insieme a voi, commentando ogni statuetta tra analisi tecniche e momenti di puro spettacolo. La vigilia era dominata da un grande favorito: Sinners – I Peccatori, che guidava la serata con il maggior numero di nomination ( ben 16 ). Tuttavia, la vera sorpresa è arrivata quando si sono accese le luci sui premi principali: a dominare la scena e a portarsi a casa il titolo di Miglior Film è stato Una Battaglia dopo l’Altra, che ha saputo convincere l’Academy grazie a una narrazione potente e innovativa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Oscar 2026: l’elenco completo dei vincitori, Una Battaglia dopo l’Altra è il Miglior film con 6 statuette

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