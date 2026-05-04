Global Sumud Flotilla | la procura di Roma sta indagando per sequestro di persona
La procura di Roma ha aperto un’indagine per sequestro di persona riguardo alla Global Sumud Flotilla, che alla fine di aprile è ripartita in mare con l’obiettivo di raggiungere la Striscia di Gaza. La nave ha navigato con il fine di portare aiuti umanitari, ma l’operazione ha suscitato attenzione da parte delle autorità italiane, che stanno verificando i dettagli dell’evento e il suo svolgimento.
Alla fine di aprile la Global Sumud Flotilla è ritornata in mare per poter raggiungere la Striscia di Gaza. Prima della partenza erano state segnalate possibili criticità che avrebbero potuto compromettere la spedizione e l’arrivo degli aiuti umanitari. Quelle che sono state, seppur brevemente, solo delle supposizioni, si sono concretizzate in breve tempo. A 960 chilometri da Gaza, la Marina israeliana ha intercettato 22 delle 58 imbarcazioni rapendo dei civili. Attualmente la procura di Roma ha aperto un’indagine per sequestro di persona. Aperta un’indagine per sequestro di persona: si parla dei civili presenti sulla Global Sumud Flotilla. Quanto accaduto agli attivisti presenti sulle imbarcazioni abbordate dalla Marina israeliana è estremamente preoccupante.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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