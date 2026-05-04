Global Sumud Flotilla | la procura di Roma sta indagando per sequestro di persona

La procura di Roma ha aperto un’indagine per sequestro di persona riguardo alla Global Sumud Flotilla, che alla fine di aprile è ripartita in mare con l’obiettivo di raggiungere la Striscia di Gaza. La nave ha navigato con il fine di portare aiuti umanitari, ma l’operazione ha suscitato attenzione da parte delle autorità italiane, che stanno verificando i dettagli dell’evento e il suo svolgimento.