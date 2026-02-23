Tenaxia | soluzioni B2B per l’ingrosso abbigliamento che trasformano il tuo business

Tenaxia ha lanciato nuove soluzioni B2B per l’ingrosso di abbigliamento, rispondendo alla crescente domanda di digitalizzazione e miglioramento della logistica. La società ha sviluppato strumenti che permettono alle aziende di gestire ordini e inventari in modo più rapido e preciso. Questa innovazione mira a rafforzare la posizione delle imprese nel mercato moda, rendendo più efficiente ogni fase del processo di vendita. Le aziende del settore stanno già sperimentando questi strumenti per ottimizzare le loro operazioni.