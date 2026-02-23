Tenaxia | soluzioni B2B per l’ingrosso abbigliamento che trasformano il tuo business
Tenaxia ha lanciato nuove soluzioni B2B per l’ingrosso di abbigliamento, rispondendo alla crescente domanda di digitalizzazione e miglioramento della logistica. La società ha sviluppato strumenti che permettono alle aziende di gestire ordini e inventari in modo più rapido e preciso. Questa innovazione mira a rafforzare la posizione delle imprese nel mercato moda, rendendo più efficiente ogni fase del processo di vendita. Le aziende del settore stanno già sperimentando questi strumenti per ottimizzare le loro operazioni.
Nel settore moda, la competitività passa sempre più attraverso strategie B2B innovative, digitalizzazione dei processi e ottimizzazione della supply chain. L’ ingrosso abbigliamento rappresenta oggi un segmento strategico per retailer, boutique e marketplace che desiderano ampliare l’assortimento, migliorare i margini e ridurre i tempi di approvvigionamento. In questo scenario, Tenaxia si posiziona come partner di riferimento per le aziende che intendono evolvere il proprio modello distributivo. Affidarsi a una piattaforma specializzata significa integrare strumenti tecnologici avanzati, semplificare la gestione degli ordini e accedere a un catalogo strutturato secondo logiche professionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Moda all’ingrosso e trend di mercato: l’esperienza di Tenaxia nel B2B dell’abbigliamento firmatoTenaxia, con la sua consolidata esperienza nel B2B dell’abbigliamento firmato, si distingue come punto di riferimento nel settore della moda all’ingrosso.
