le scuole di danza si sfidano al moderno

Le scuole di danza partecipano alla dodicesima edizione di Agliana Danza, un concorso internazionale che si tiene al teatro Il Moderno. L’evento si svolge nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 maggio e coinvolge diverse compagnie che portano in scena performance di danza classica, neoclassica, moderna e contemporanea. La competizione vede la presenza di artisti provenienti da varie regioni e paesi, pronti a sfidarsi davanti a una giuria composta da esperti del settore.

Riflettori accesi sull’ arte coreutica al teatro Il Moderno per la dodicesima edizione di ’ Agliana Danza ’, concorso internazionale di danza classica, neoclassica, moderna e contemporanea, che si svolge venerdì 1 e sabato 2 maggio. Lo staff è al lavoro per organizzare al meglio la manifestazione che accoglierà al Moderno di Agliana scuole di danza provenienti da tutta Italia, con un’eccezione anche dalla Svizzera, che si esibiranno in oltre centoventi coreografie. L’evento, promosso dall’associazione culturale Il Moderno e diretto artisticamente da Elisabetta Bresci, direttrice della scuola aglianese Danzarte, si svolge anche quest’anno con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale di Agliana.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Lory School Dance Story Antonino

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