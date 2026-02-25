Registro elettronico e notifica dei voti | alcune scuole applicano il ritardo di 48 ore per tutelare l’autonomia degli studenti nel rapporto con le famiglie

La pratica di ritardare la notifica dei voti sul registro elettronico non rappresenta una novità nel panorama scolastico. Alcune scuole applicano questa regola da anni, con l'obiettivo di preservare uno spazio di comunicazione diretta tra studenti e genitori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche:

Il 69% degli studenti ha ricevuto compiti durante le vacanze: l’uso del registro elettronico non si ferma neanche a Natale

Registro elettronico, ritardi degli alunni e obblighi di verità: cosa può succedere se ometto o dimentico di segnare il ritardo?

Temi più discussi: Milano, voti e note sul registro elettronico dopo 48 ore: Diamo il tempo ai figli di comunicarli ai genitori di persona; Il registro elettronico e il link pubblico: quando la sicurezza è solo apparente. Specie a scuola. Il caso Nuvola; Registro pubblico delle opposizioni; Se la pagella diventa un’offesa personale.

Milano, voti e note sul registro elettronico dopo 48 ore: «Diamo il tempo ai figli di comunicarli ai genitori di persona»La scelta di alcuni istituti: dalle Scuole Faes al liceo Brera, dal Carducci al Parini. «Evitare il controllo ossessivo da parte dei genitori». msn.com

Voti e note sul registro elettronico solo dopo 48 ore: Se il genitore li legge prima del figlio si favorisce controllo ossessivoInserire voti o note sul registro elettronico solo dopo 48 ore: questa la scelta di una scuola privata di Milano, come riportato da Il Corriere della Sera, che ha varato dei patti digitali. Il motiv ... tecnicadellascuola.it

Milano, voti e note sul registro elettronico dopo 48 ore: «Diamo il tempo ai figli di comunicarli ai genitori di persona» x.com

Il registro elettronico è il male assoluto, ha reso i genitori ossessionati dal controllo - facebook.com facebook