Negli ultimi due mesi e mezzo, gli Stati Uniti hanno esportato circa 250 milioni di barili di petrolio, diventando così il principale paese esportatore di greggio. Questa crescita nelle esportazioni si verifica mentre si intensificano le tensioni nel blocco di Hormuz, uno dei principali punti di passaggio del petrolio mondiale. I dati si riferiscono alle spedizioni effettuate nelle ultime nove settimane.

Il blocco di Hormuz sta avendo anche un altro effetto. Gli Stati Uniti sono diventati il??maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all’estero nelle ultime nove settimane. A fare i calcoli è l’agenzia Bloomberg, secondo la quale gli Usa hanno superato l’Arabia Saudita Il balzo delle esportazioni sta mettendo sotto pressione le scorte americane di greggio, che si stanno esaurendo rapidamente. Le riserve complessive di petrolio e carburanti sono diminuite per quattro settimane consecutive, scendendo al di sotto delle medie storiche, e gli esperti del settore si interrogano per quanto tempo sarà possibile sostenere le esportazioni a tali livelli.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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