Una petroliera proveniente dalla Russia è arrivata a Cuba, portando greggio sull’isola. Questo trasferimento si verifica in un momento di difficoltà energetica per Cuba, che da mesi affronta problemi di approvvigionamento di carburante. La presenza del cargo russo rappresenta un evento di rilievo in relazione alle dinamiche di importazione di petrolio nella regione.

Una petroliera russa carica di greggio è arrivata a Cuba, un passaggio rilevante nella crisi energetica che da mesi colpisce l’isola caraibica. La nave, la Anatoly Kolodkin, trasporta circa centomila tonnellate di petrolio ed è destinata al porto di Matanzas, secondo quanto riportato da Reuters citando il ministero dei Trasporti russo. L’arrivo del carico rappresenta un primo segnale di allentamento dopo settimane di forte pressione sulle forniture energetiche cubane. Negli ultimi mesi, infatti, le esportazioni di petrolio verso l’isola si erano quasi fermate, anche a causa delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti. Reuters ricorda che Cuba «non riceveva una petroliera da tre mesi», una situazione che ha aggravato una crisi già in corso, fatta di blackout diffusi e razionamenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gli Stati Uniti lasciano passare il petrolio russo a Cuba

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