Ecco come gli Stati Uniti provano a raffreddare il prezzo del petrolio

Gli Stati Uniti stanno cercando di abbassare il prezzo del petrolio attraverso alcune strategie, seguendo l’esempio di altri paesi come la Cina, che mesi fa ha agito sui minerali critici come nichel e litio. Questa volta l’obiettivo è il petrolio, con l’intento di influenzare il mercato e, secondo le fonti, ottenere benefici per la collettività. La mossa coinvolge vari strumenti e decisioni governative, senza indicazioni di ulteriori dettagli.

La Cina lo ha fatto mesi fa, sui minerali critici, nichel e litio tra tutti. Oggi Gli Stati Uniti ripropongono l'operazione, ma sul petrolio e con scopi decisamente più utili alla collettività. Come a dire, poco calcolo e tanto pragmatismo. Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato misure volte a contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia a seguito del conflitto con l'Iran, tra cui un possibile intervento sul mercato dei futures (i contratti che influenzano l'andamento dei prezzi) sul petrolio. Un tentativo insolito da parte di Washington di influenzare i prezzi dell'energia attraverso i mercati finanziari, piuttosto che tramite le forniture fisiche di petrolio.