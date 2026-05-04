Gli Spurs hanno ottenuto una vittoria importante contro l’Aston Villa, superando le difficoltà mentali che avevano evidenziato nelle ultime partite. La squadra ha mostrato compattezza e determinazione, riuscendo a conquistare tre punti fondamentali nella loro corsa verso la salvezza. La partita si è conclusa con un risultato che potrebbe influenzare il loro campionato nelle prossime settimane.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham, si è dichiarato soddisfatto per la recente vittoria della sua squadra sul campo dell’Aston Villa, un successo di fondamentale importanza che ha permesso agli Spurs di allontanarsi dalla zona retrocessione della Premier League. Con un punteggio di 2-1, il Tottenham ha mostrato segnali di un ritrovato spirito e determinazione, elementi essenziali per il proseguimento della stagione. Questa gara ha segnato un punto di svolta non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche per quanto riguarda la condizione mentale della squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gli Spurs superano la debolezza mentale per rinforzare la loro lotta per la salvezza.

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