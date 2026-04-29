Oggi si sono disputate diverse partite di basket con risultati che hanno visto Fox superare Wembanyama, e gli Spurs battere i Trail Blazers. I 76ers e i Knicks hanno invece ottenuto vittorie importanti nelle rispettive gare. In questi minuti non si registrano commenti o polemiche sui social legati agli incontri appena conclusi.

2026-04-29 10:00:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: I San Antonio Spurs sono arrivati??alle semifinali della Western Conference ieri sera grazie a una brillante prestazione individuale: e per una volta non è stata fornita da Victor Wembanyama. Wembanyama era solido in difesa, ma è stato De’Aaron Fox a rubare la scena, segnando 13 dei 21 punti migliori della sua squadra nell’ultimo quarto e ispirando San Antonio alla vittoria per 114-95 in Gara Cinque sui Portland Trail Blazers. Ciò ha assicurato agli Spurs una vittoria in serie per 4-1, la prima nella postseason dal 2017. “C’è voluto un po’, ma è decisamente una bella sensazione”, ha detto Fox, che ha aggiunto nove assist.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Fox supera Wembanyama mentre gli Spurs superano i Trail Blazers mentre i 76ers e i Knicks si godono vittorie fondamentali

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