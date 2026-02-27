Pallanuoto A1 maschile | la lotta per il quarto posto e gli scontri per la salvezza animano la quarta di ritorno

Nella quarta giornata del girone di ritorno del campionato di pallanuoto maschile di serie A1, la competizione si concentra sulla corsa al quarto posto e sulle sfide per evitare la retrocessione. Il calendario si muove senza pause, con le partite che si susseguono rapidamente dopo i posticipi della sedicesima giornata, lasciando poco spazio alle riflessioni prima di tornare in vasca.

Il calendario si snoda a ritmo sempre più incalzante: non c'è tempo per elaborare l'esito dei posticipi della sedicesima giornata perché si torna subito in acqua per la successiva, la quarta del girone di ritorno. Nel prossimo turno l'attenzione si concentra particolarmente su tre campi: la Bianchi di Trieste, la Comunale di Santa Maria Capua Vetere e il Foro Italico. Ultima chiamata in ottica quarto posto per la Pallanuoto Trieste. I giuliani, che hanno interrotto la serie di risultati negativi grazie al successo esterno ottenuto la settimana scorsa alla Scandone contro l'AC Group Circolo Canottieri Napoli, ospitano tra le mura amiche la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo.

Pallanuoto Trieste, Serie A1 maschile. La squadra alabardata ospiterà il Cn Posillipo. Si gioca alla piscina Bianchi. Sfida di cartello per gli alabardati. Sabato 28 febbraio, nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie A1 maschile, la Pallanuoto Trieste ospiterà il Cn Posillipo. Si gioca alla Bruno Bianchi.

