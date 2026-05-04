Gli spogliatoi sono stati teatro di dichiarazioni dopo la sconfitta casalinga contro il Tau, che ha portato il Follonica Gavorrano ai playout. Il giocatore Pagliarini ha ammesso di essere calato nella ripresa, senza fornire ulteriori commenti. Il risultato ha lasciato i giocatori con il morale basso, e il club ora si prepara a affrontare le sfide dei playout con una squadra ridimensionata.

Musi lunghi in casa Follonica Gavorrano dopo il ko casalingo col Tau che manda i minerari ai playout. Musi lunghi anche per gli infortuni in vista dello scontro salvezza col Camaiore. Iacoponi e Presta sono usciti malconci. "Eravamo decisi e determinati di vincere – ha detto a fine gara Daniele Pagliarini, vice allenatore del Folgav -. Ma nessuno regala niente. Nel primo tempo qualche problema ce lo hanno creato ma siamo stati bravi a tenere botta e segnare a fine primo tempo. Nel secondo tempo dopo che hanno pareggiato lo abbiamo subito, non siamo stati in grado di reagire. C’è grosso rammarico perché speravamo in un finale diverso. Siamo consapevoli che ci faremo trovare pronti col Camaiore".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli spogliatoi. Pagliarini ammette: "Calati nella ripresa»

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