Alice Pagliarini | Farò anche i 200 metri Nella 4×100 mista difficile far combaciare le velocità di uomo e donna

Alice Pagliarini si è allenata duramente per tornare in pista dopo un lungo infortunio, causato da un sovraccarico muscolare. La nuotatrice si prepara a gareggiare anche nei 200 metri, sfidando le difficoltà di coordinare le velocità tra uomini e donne nella staffetta 4×100 mista. La sua determinazione la spinge a superare ogni ostacolo, anche se sa che il percorso sarà impegnativo. Ora attende con fiducia il momento di riprendere le competizioni.

Nella vita di uno sportivo, si sa, spesso bisogna fare i conti con gli infortuni. Lo sa bene Alice Pagliarini che, dopo un lunghissimo periodo di stop, ha dovuto ricominciare quasi da capo con pazienza e voglia di potercela fare. La velocista è stata ospite dell'ultima puntata di Sprint Zone, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Fernando Savarese. L'atleta in primo luogo ha parlato di quanto successo pochi giorni fa nella gara indoor di Ancona, dove ha segnato il suo nuovo record personale mettendo a referto 7:28 in occasione della prova di batteria nei 60 m: " Ero molto concentrata in batteria, dove ho fatto la mia gara.

Doppio tricolore nello sprint! Alice e Francesco Pagliarini conquistano entrambi l’oro ai Campionati Italiani indoor Leggi l'articolo completo: https://www.youtvrs.it/sprint-tricolore-per-i-pagliarini-doppio-titolo-tutto-in-famiglia/ - facebook.com facebook