Le decisioni del giudice sportivo L’Osimana non avrà Pagliarini nella sfida delicata a Civitanova

Il giudice sportivo ha deciso che l’Osimana dovrà affrontare la partita a Civitanova senza il difensore Pagliarini, squalificato per una giornata. La squadra si prepara quindi a giocare con un elemento in meno in una sfida considerata delicata, e questa decisione influenzerà certamente le scelte tecniche del mister. La partita è in programma in questa giornata di campionato.

In Eccellenza l’ Osimana scenderà a Civitanova senza il difensore Pagliarini squalifica per una giornata. Sempre nel massimo campionato regionale un turno di stop anche per Saidykhan (Fermignanese), Capponi (Montegranaro), Sarli (Urbania), Morelli (Urbino), Parioli (Chiesanuova), Tomas (Matelica), Alberione (Tolentino), Montella (Matelica). Negli allenatori squalificato fino al 4 marzo Pazzaglia (Fermignanese) e Cecchini (Sangiustese). Ammenda di euro 300 alla Fermignanese. Inibizione fino all’11 marzo per i dirigenti Scandurra (Matelica) e Sirolesi (Trodica) e fino al 4 marzo per Tosoni (Montegranaro). PROMOZIONE. Una gara di stop per Mercurio (Moie Vallesina), Lorenzoni e Montagnoli (Lunano), Balleroni (Villa San Martino), Baruffi e Letizi (Vismara), Giovagnoli (Montemarcianese), Saponaro (Alma Fano). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

