Un insegnante disabile si è trasferita a Milano per motivi di lavoro e ha perso la sua carrozzina. La donna ha chiesto aiuto tramite i social, spiegando che la sedia a rotelle rappresenta il suo principale mezzo di autonomia. La carrozzina è stata rubata e la docente ha invitato chi l’avesse trovata a contattarla. Non sono stati forniti dettagli sulla rapina o sulla località precisa del furto.

Per Valeria, la carrozzina non è solo un mezzo. È ciò che le permette di uscire, lavorare, vivere senza chiedere aiuto. Una parte determinante della sua autonomia. Ora l’appello, affidato ai social. Nessuna rabbia, solo una richiesta: "Faccio questo video perché possiate aiutarmi a ritrovarla. e perché arrivi a chi me l’ha rubata. Se ne avesse avuto bisogno, lo avrei aiutato a farne richiesta".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, prof disabile si trasferisce per lavoro e le rubano la carrozzina: "Aiutatemi a trovarla"

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