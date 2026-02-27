Furto in strada a Torino San Salvario | sfila il portafogli a un uomo che spinge la carrozzina della figlia disabile ma viene bloccato da un passante

La scena si svolge in via Madama Cristina, dove un uomo che aiutava la figlia disabile è stato vittima di un furto. Un uomo ha tentato di sfilargli il portafogli mentre camminava con la carrozzina, ma è stato prontamente fermato da un passante. La dinamica si è svolta nel pomeriggio di un giorno della settimana, creando sconcerto tra i presenti.

Nel pomeriggio dello scorso venerdì 20 febbraio 2026 un marocchino di 36 anni ha sfilato il portafogli dalla tasca di un italiano di 71 anni che camminava in via Madama Cristina a Torino, vicino alla sua abitazione, spingendo la carrozzina della figlia diversamente abile.