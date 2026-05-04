Gli orari di assunzione degli integratori sono spesso oggetto di domande da parte di chi li utilizza. La nutrizionista Valeria Blasi spiega che il momento in cui si assumono può influenzare l’assorbimento, ma non esiste un’unica regola valida per tutti. Si consiglia di considerare il tipo di integratore e le esigenze personali, evitando di assumere farmaci o integratori contemporaneamente senza consultare un esperto.

Gli orari possono influenzare l’assimilazione degli integratori? Secondo la nutrizionista Valeria Blasi, dipende dalla natura della molecola, dal contesto metabolico e dall’interazione con gli alimenti. Entriamo nel dettaglio, con una premessa: “L’integrazione deve essere sempre un atto consapevole e mirato alla salute, mai autonomo e casuale”. Non esiste una risposta univoca a questa domanda. Ecco perché è importante passare in rassegna i principali integratori. “Le vitamine liposolubili, come A, E e K - spiega l’esperta - necessitano della presenza di grassi per essere assorbite correttamente. Assumerle durante un pasto principale che contenga una quota lipidica, anche modesta ma di qualità, ne migliora significativamente la biodisponibilità, mentre prenderle a digiuno può ridurne l’efficacia”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli orari condizionano l’assimilazione degli integratori? Ecco cosa devi sapere

Gli integratori sono (realmente) utili

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