730 precompilato online dal 30 aprile | ecco cosa devi sapere per non sbagliare
Dal pomeriggio di giovedì 30 aprile sarà possibile accedere al modello 730 precompilato online, segnando l'inizio della stagione dichiarativa 2026. La piattaforma digitale sarà disponibile per i contribuenti che devono presentare la dichiarazione dei redditi e sarà possibile consultare e inviare il modello tramite il portale dedicato. Questa apertura anticipata mira a facilitare le operazioni e ridurre i tempi di presentazione delle dichiarazioni fiscali.
(Adnkronos) – Al via la stagione dichiarativa 2026: dal pomeriggio di domani, giovedì 30 aprile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, saranno disponibili in modalità consultazione le dichiarazioni 730 già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale, sono più di 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per le precompilate 2026. Per l’invio del 730 ed eventuali modifiche il semaforo verde è previsto per il prossimo 14 maggio, con deadline ultima al 30 settembre. Nel 2025 sono stati 5,4 milioni i 730 inviati direttamente dai contribuenti, di cui 3,2 milioni – quasi il 60% – con la modalità semplificata, che sarà disponibile anche quest’anno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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In arrivo online sul portale delle Entrate il modello 730/2026 precompilato. Dopo una prima fase di consultazione, si parte con la modifica e l'invio. Per la trasmissione c'è tempo fino alla scadenza del 30 settembre: [https://www.informazionefiscale.it/mo - facebook.com facebook
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