Si può prendere il caffè con gli integratori? Ecco cosa sapere
Recentemente sono stati approvati alcuni integratori alimentari come vitamine A, C, E, B12, oltre a Omega-3 e probiotici, per essere assunti insieme al caffè. Tuttavia, non tutti gli integratori sono privi di rischi e ci sono alcune precauzioni da considerare. È importante conoscere le specifiche indicazioni e limitazioni di ogni prodotto prima di combinarli con le bevande quotidiane.
La colazione è spesso il momento della giornata più indicato dai medici per assumere farmaci, integratori e complessi vitaminici. Ma è anche l’occasione in cui milioni di persone si concedono il rito irrinunciabile del caffè. Inevitabile dunque che molti si facciano la stessa domanda: l'assunzione contemporanea di caffè e integratori può ridurre l'efficacia dei nutrienti? O peggio, può generare effetti collaterali? Ecco cosa suggerisce la ricerca scientifica. L'interazione dipende dalla tipologia dell'integratore e dalla quantità di caffè consumata. In generale, i minerali sono particolarmente suscettibili a fenomeni di interferenza, mentre altre sostanze non subiscono variazioni rilevanti.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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