Cna allarme energia | Per 300mila piccole imprese costi insostenibili

Cna ha lanciato un allarme riguardo ai costi dell'energia, affermando che per circa 300.000 piccole imprese, che impiegano oltre 1,5 milioni di lavoratori, le spese energetiche potrebbero diventare insostenibili. La questione riguarda un aumento dei costi che mette a rischio la sostenibilità di molte attività economiche di piccole dimensioni.

Per 300mila piccole imprese, che impiegano oltre 1,5 milioni di dipendenti, i costi energetici rischiano di andare fuori controllo. Sono quelle imprese dove la voce energia ha una elevata incidenza sui costi totali, dal 12 al 40%. Dalle lavanderie ai centri estetici, dai meccatronici all’autotrasporto, dalla lavorazione della ceramica alle vetrerie, dalla trasformazione dei lapidei alla lavorazione della pelle. Non consumano elevate quantità di energia ma sono quelle più vulnerabili ai rialzi di bollette e carburanti. Se le quotazioni attuali di petrolio e gas dureranno fino a maggio il sistema delle imprese dovrà sopportare un aumento dei costi energetici di circa 6 miliardi su base annua rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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