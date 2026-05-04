Gli europei continuano a mantenere un atteggiamento più cauto nei confronti di Trump, nonostante le sue scelte recenti. Tra queste, il ritiro delle truppe dalla Germania e la possibilità di un'azione simile in Spagna hanno suscitato attenzione. Le decisioni del presidente statunitense hanno avuto ripercussioni sui rapporti tra Europa e Stati Uniti, creando tensioni e influenzando le dinamiche di alleanza nella regione.

Con le decisioni di Trump sul ritiro delle truppe dalla Germania, e forse anche dalla Spagna e dall’Italia, e sui dazi al venticinque per cento sulle automobili, l’Unione europea si ritrova esattamente al punto in cui si trovava un anno fa, quando il presidente americano aveva appena lanciato la guerra commerciale (Liberation Day) e messo in discussione la garanzia di sicurezza offerta dalla Nato. Eppure, nota oggi sul Foglio David Carretta, l’Ue e i suoi stati membri «scommettono che il modo migliore di reagire rimanga di non reagire». Il che è piuttosto singolare, considerato l’esito della scommessa precedente, motivata proprio dal desiderio di scongiurare una ritirata americana dalla Nato ed evitare ritorsioni peggiori sull’industria dell’auto tedesca.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gli europei preferiscono ancora la linea morbida con Trump, nonostante i precedenti

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