Il presidente degli Stati Uniti ha espresso insoddisfazione riguardo alla proposta presentata dall’Iran sul nucleare, dichiarando di non essere convinto che possa portare alla pace. La risposta arriva in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e gli alleati europei, mentre le negoziazioni tra le parti proseguono. La questione nucleare iraniana resta al centro dell’attenzione internazionale, con le parti coinvolte che continuano a valutare le rispettive posizioni.

Donald Trump non considera soddisfacente la nuova proposta di pace avanzata dall’Iran, anche se riconosce a Teheran qualche passo avanti sul piano negoziale. La posizione del presidente americano, espressa alla Casa Bianca nelle ultime ore, conferma una fase ancora lontana da un’intesa stabile, mentre sullo sfondo restano le tensioni militari e le mosse degli alleati. Secondo Trump, l’Iran avrebbe «fatto progressi», ma non tali da garantire un accordo vicino: «Non sono sicuro che arriveranno mai alla pace», ha detto ai giornalisti, descrivendo la leadership iraniana come frammentata e poco coerente nelle decisioni. Il nodo centrale resta il programma nucleare, che Washington continua a considerare inaccettabile.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump boccia la proposta iraniana: «Non sono soddisfatto». Tensione con gli alleati europei

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