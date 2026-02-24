Dazi l’Ue sceglie ancora la linea morbida e si fida degli Usa

L’Unione Europea ha mantenuto una posizione morbida sui dazi, nonostante l’entrata in vigore di nuove tariffe al 10%. La causa è la speranza di negoziare un accordo con gli Stati Uniti prima di aumentare le tariffe al 15%. Questa scelta si traduce in un atteggiamento di fiducia nei confronti di Washington, che rischia di prolungare l’incertezza per le imprese europee coinvolte nel commercio internazionale. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

I nuovi dazi al 10% sono entrati in vigore e, in attesa dell’aumento delle tariffe del 15%, l’Ue prende tempo e si fida degli Stati Uniti. La volontà di evitare lo scontro e di evitare qualsiasi pretesto che possa fomentare la guerra commerciale, viene esplicitata dal commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic. In audizione in commissione al Parlamento europeo, Sefcovic riporta le rassicurazioni ricevute da Washington sul rispetto dell’intesa siglata a luglio dello scorso anno: rispetteranno “il nostro accordo se noi lo rispetteremo”, dice. Dazi, l’Ue si fida degli Usa. Sefcovic assicura di essere rimasto in “costante contatto” con i suoi omologhi statunitensi: “Mi hanno entrambi rassicurato sul fatto che intendono rispettare l’accordo”, ribadisce. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dazi, l’Ue congela l’intesa: Bruxelles chiede chiarimenti, l’Italia si fida ciecamente di TrumpLa decisione dell'Unione Europea di sospendere l’accordo sui dazi nasce dalle recenti tariffe annunciate dagli Stati Uniti, che hanno creato confusione nel commercio globale.

L'Ue sceglie il debito comune per Kiev, salta l'uso degli asset russi. Mercosur rinviato, passa la linea dell'ItaliaDurante il vertice Ue, l’Italia ha stabilito una linea chiara: abbandonare l’uso degli asset russi per il sostegno all’Ucraina, optando invece per il debito comune.

Matteo Renzi “E su TRUMP Meloni sceglie come al solito la strada dell’ambiguità. I dazi sono contro le aziende italiane perché Trump è contro l’Europa e dunque contro l’Italia. Meloni dovrebbe ricordarsi di essere patriota, sovranista, italiana. x.com

Dalla parte sbagliata della storia. Giorgia Meloni ha fatto la sua scelta: preferisce l’ideologia Trumpiana agli interessi dell’Italia e dell’Europa. Sceglie chi ci minaccia con i dazi e chi strizza l’occhio a Putin, proprio mentre arrivano le conferme sul brutale assass - facebook.com facebook