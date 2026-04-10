Roma Meloni riceve gli azzurri a Palazzo Chigi | Siete un esempio

A Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio ha incontrato i medagliati olimpici e paralimpici che hanno partecipato ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Durante l'incontro, ha commentato sui social network che rappresentano un esempio per i giovani e per tutto il Paese, condividendo una foto con gli atleti. L’evento si è svolto in un clima di riconoscimento e apprezzamento per i risultati conseguiti dagli sportivi.

(Adnkronos) – “Siete un esempio per i giovani e l’intera Nazione”. Giorgia Meloni commenta così su X l’incontro con “i medagliati olimpici e paralimpici dei Giochi di #MilanoCortina2026”, postando una loro foto insieme. La delegazione, composta da atleti olimpici e paralimpici protagonisti delle ultime Olimpiadi invernali, è stata accolta dal ministro dello Sport Andrea Abodi e dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. Tra i presenti le campionesse dello short track e del pattinaggio di velocità, Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida, entrambe medaglie d’oro. Serie A News 247. 🔗 Leggi su Seriea24.it

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Temi più discussi: Il Presidente Meloni riceve gli atleti italiani che hanno partecipato ai giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026; Governo: alle 16 Meloni riceve atleti olimpici di Milano-Cortina; Meloni incontra gli azzurri di Milano Cortina: presenti Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida; Ricevuti a Palazzo Chigi dal Presidente Giorgia Meloni gli atleti olimpici e paralimpici protagonisti a Milano Cortina 2026.

Il Presidente Meloni riceve gli atleti azzurri medagliati e i quarti classificati ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it

Meloni riceve a Palazzo Chigi gli azzurri di Milano CortinaLa delegazione degli azzurri, atleti protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina, è stata accolta a Palazzo Chigi per un incontro privato con la presidente del Consiglio, Giorgia Mel ... it.blastingnews.com

Cioè Fausto Brizzi first gentleman a Palazzo Chigi #aridateceVanzina x.com

La Stampa. . La lista è arrivata dopo le 22 di giovedì 9 aprile, alla fine di una giornata convulsa. Decisa l’uscita di Roberto Cingolani dopo un solo mandato alla guida di Leonardo, a Palazzo Chigi si è discusso per giorni su chi avrebbe dovuto essere il succes - facebook.com facebook