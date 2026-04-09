Meloni gli azzurri di Milano Cortina esempio per i giovani e la nazione

Oggi a Palazzo Chigi si sono riuniti i medagliati olimpici e paralimpici dei Giochi di Milano Cortina 2026, insieme agli atleti che hanno ottenuto il quarto posto. La cerimonia ha coinvolto anche giovani atleti e rappresentanti di varie discipline sportive, con l’obiettivo di celebrare i risultati raggiunti e valorizzare il ruolo dello sport nella società italiana. Sono state consegnate medaglie e riconoscimenti ufficiali durante l’evento.

"Oggi a Palazzo Chigi con i medagliati olimpici e paralimpici dei Giochi di Milano Cortina 2026 e con gli atleti che hanno conquistato il quarto posto. A tutti loro va il mio grazie per i risultati raggiunti, per i sacrifici affrontati e per l'esempio che offrono ogni giorno ai giovani e all'intera Nazione". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, pubblicando un video dell'incontro con gli azzurri reduci dalle olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meloni, gli azzurri di Milano Cortina esempio per i giovani e la nazione Olimpiadi, la soddisfazione di Meloni: “Italia nazione straordinaria, gli azzurri hanno superato loro stessi”Milano, 19 febbraio 2026 – “Credo che l'Olimpiade invernale Milano-Cortina lasci tanta consapevolezza di quanto questa nazione sia straordinaria”. Olimpiadi, la soddisfazione Meloni: “Italia nazione straordinaria, gli azzurri hanno superato loro stessi”Milano, 19 febbraio 2026 – “Credo che l'Olimpiade invernale Milano-Cortina lasci tanta consapevolezza di quanto questa nazione sia straordinaria”. Temi più discussi: Meloni, gli azzurri di Milano Cortina esempio per i giovani e la nazione; Milano-Cortina, Mattarella agli atleti: avete scritto una pagina indimenticabile; Milano Cortina: Buonfiglio a Mattarella, 'abbiamo fatto innamorare l'Italia'; Gli azzurri di Milano Cortina accolti da Papa Leone. Meloni, gli azzurri di Milano Cortina esempio per i giovani e la nazione(ANSA) - ROMA, 09 APR - 'Oggi a Palazzo Chigi con i medagliati olimpici e paralimpici dei Giochi di Milano Cortina 2026 e con gli atleti che ... notizie.tiscali.it Gli azzurri di Milano Cortina dal Papa, 'emozione come ai Giochi'Da Goggia a Lollobrigida: 'Giornata unica'. Brignone, 'quanta gentilezza nelle sue parole'. Gli atleti poi a Palazzo Chigi da Meloni (ANSA) ... ansa.it Gli atleti olimpici e paralimpici protagonisti a Milano Cortina 2026 ricevuti a Palazzo Chigi dal Presidente Giorgia Meloni. Approfondisci qui https://shorturl.at/zcv3Y - facebook.com facebook Il Trentino Alto Adige dal Papa: i campioni di Milano Cortina in Vaticano x.com