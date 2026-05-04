Gli avvocati di Sempio | L’ossessione di Andrea? Una barista di una birreria e non Chiara Poggi

Da quotidiano.net 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli avvocati di Andrea Sempio hanno dichiarato che la sua ossessione femminile riguarda una barista di una birreria e non la vittima Chiara Poggi. La questione è al centro di un intervento difensivo, che ha specificato i dettagli di questa affermazione durante un procedimento giudiziario a Pavia. La discussione si concentra sui particolari delle relazioni personali e sulle accuse rivolte all’imputato.

Pavia 4 maggio 2026 - L’ossessione femminile di Andrea Sempio? Una barista e non Chiara Poggi, secondo il suo team difensivo. Scriveva Andrea Sempio il 15 agosto del 2012 alle ore 21.20: “Allora one itis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi dò da fare miglioro e tanto". Un frame dalla puntata di ieri della trasmissione di Rai3 Chi l'ha visto? con Andrea Sempio, il trentasettenne indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, 23 ottobre 2025 ANSA Rai3 - Chi l'ha visto? ++HO - NO SALES EDITORIAL USE ONLY++ NO ARCHIVE +++ NPK +++ L’indagato per l’omicidio di Garlasco mercoledì, sempre secondo i suoi legali, sarà in Procura a Pavia dove è stato convocato prima della imminente chiusura delle indagini I messaggi sul forum “Italia Seduction”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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