Gli avvocati di Sempio | L’ossessione di Andrea? Una barista di una birreria e non Chiara Poggi

Gli avvocati di Andrea Sempio hanno dichiarato che la sua ossessione femminile riguarda una barista di una birreria e non la vittima Chiara Poggi. La questione è al centro di un intervento difensivo, che ha specificato i dettagli di questa affermazione durante un procedimento giudiziario a Pavia. La discussione si concentra sui particolari delle relazioni personali e sulle accuse rivolte all’imputato.

Pavia 4 maggio 2026 - L’ossessione femminile di Andrea Sempio? Una barista e non Chiara Poggi, secondo il suo team difensivo. Scriveva Andrea Sempio il 15 agosto del 2012 alle ore 21.20: “Allora one itis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi dò da fare miglioro e tanto". Un frame dalla puntata di ieri della trasmissione di Rai3 Chi l'ha visto? con Andrea Sempio, il trentasettenne indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, 23 ottobre 2025 ANSA Rai3 - Chi l'ha visto? ++HO - NO SALES EDITORIAL USE ONLY++ NO ARCHIVE +++ NPK +++ L’indagato per l’omicidio di Garlasco mercoledì, sempre secondo i suoi legali, sarà in Procura a Pavia dove è stato convocato prima della imminente chiusura delle indagini I messaggi sul forum “Italia Seduction”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli avvocati di Sempio: “L’ossessione di Andrea? Una barista di una birreria e non Chiara Poggi” Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio sul forum di seduzione: "Ho un'ossessione per una barista di una birreria" | Il legale: "Non è Chiara Poggi" Leggi anche: Sempio sul forum online nel 2012: "Ho un'ossessione per una barista di una birreria". Il suo avvocato: "Non è Chiara Poggi" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Garlasco - Non riesco a capacitarmi del movente sessuale, Andrea Sempio su Chiara Poggi: Non la frequentavo. La difesa: Basiti dall'aggravante della crudeltà; Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino; Sempio unico assassino di Chiara Poggi, le mosse della difesa: Atti d’indagine non depositati, così andiamo alla cieca; Garlasco, il piano di De Rensis e Bocellari per Stasi dopo il movente contestato a Sempio: Tirarlo fuori. Gli avvocati di Sempio: L’ossessione di Andrea? Una barista di una birreria e non Chiara PoggiIl legali spiegano il senso delle frasi sul forum Italian Seduction e annunciano che mercoledì 6 maggio sarà in Procura dove è stato convocato prima della imminente chiusura delle indagini ... ilgiorno.it Marco Poggi avvocato contesta i pm e riabilita Sempio sulla presunta ossessione per ChiaraGarlasco, il legale dei Poggi difende Sempio e ribadisce le prove su Stasi A Garlasco, in provincia di Pavia, il 3 maggio 2026 l’avvocato Francesco Co ... assodigitale.it Garlasco, l’accusa introduce il tema dell’odio per un rifiuto nel movente dell’assassinio di Chiara Poggi. Un “no” forse arrivato già giorni prima del delitto - facebook.com facebook Il delitto di #Garlasco. Tra il 2009 e il 2016 Sempio sarebbe stato un utente di un blog per seduttori. L'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio del 2007 di Chiara Poggi è atteso in procura a Pavia mercoledì. I legali preparano la difesa. @aridigiorgio x.com