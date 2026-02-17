Si accendono gli autovelox sulle Statali | ecco il calendario dei controlli

La Polizia Stradale ha iniziato a far funzionare gli autovelox sulle Statali per prevenire incidenti e sanzionare chi supera i limiti di velocità, specialmente durante le Olimpiadi. A partire da questa settimana, i controlli sono più frequenti e puntano a scoraggiare le manovre rischiose lungo le strade principali. Un esempio concreto si è verificato ieri, quando un’auto in transito è stata fermata per aver superato di 30 kmh il limite consentito.

La Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 16 febbraio 2026 e domenica 22 febbraio 2026 Proseguono i controlli della Polizia Stradale con gli autovelox durante il periodo olimpico. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle norme. Su tutti un obiettivo nobile: combattere la 'piaga' degli incidenti legati all'eccesso di velocità che - purtroppo anche nel Lecchese - continua a essere un serio problema.