Onirica | il viaggio nel sogno al TeatroBasilica

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero L’universo dei sogni torna a farsi materia scenica sul palco del TeatroBasilica, uno degli spazi più vitali e ricercati del panorama culturale romano. Con la produzione firmata dal Collettivo EFFE, lo spettacolo Onirica si propone come un’indagine profonda e frammentata su quel “mondo altro” che ognuno di noi attraversa ogni notte, ma che raramente riesce a dominare o comprendere appieno. La regia di Giulia Odetto, che cura anche i testi insieme ad Antonio Careddu, guida il pubblico in un percorso che sfida la logica lineare per abbracciare una percezione puramente sensoriale e ipnotica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

