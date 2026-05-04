Glenn Close entra nella storia di Hollywood ma è il suo cane a rubare la scena | il video è adorabile

Recentemente, una scena ha catturato l’attenzione online: un video mostra un’attrice mentre si trova con il suo cane durante un evento pubblico. La clip, diventata virale, mette in evidenza il rapporto tra i due, con il cane che si muove tra le sue braccia. La presenza dell’animale ha suscitato commenti positivi, attirando l’attenzione dei media e degli spettatori. La scena si inserisce nel contesto di un’occasione in cui l’attrice ha partecipato a una cerimonia ufficiale.

C’è un momento nella carriera di ogni grande attore hollywoodiano che segna l’ingresso definitivo nell’Olimpo delle leggende del cinema: lasciare le proprie impronte nel cemento del TCL Chinese Theatre di Hollywood Boulevard. Un rito che dal 1927 celebra i più grandi nomi del cinema mondiale, un’onorificenza che pochi eletti ricevono. Glenn Close, l’attrice statunitense otto volte candidata all’Oscar, ha finalmente vissuto questo momento il 3 maggio 2026, affiancandosi idealmente a generazioni di icone che l’hanno preceduta. Ma in quella giornata per lei così importante, a rubare la scena è stato in realtà nientemeno che il suo cane. “ Essere considerata degna della loro compagnia è l’onore della mia vita “, ha dichiarato l’attrice durante la cerimonia, visibilmente emozionata.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Glenn Close entra nella storia di Hollywood, ma è il suo cane a rubare la scena: il video è adorabile Notizie correlate Glenn Close lascia le impronte al Chinese Theatre di Hollywood, ma il piccolo Pip le ruba la scena – VideoL'animale, di razza Havanese, molto simile a un maltese, ha aspettato che l'attrice finisse di imprimere mani e piedi, poi a sua volta, aiutato dalla... Glenn Close premiata al TCL Chinese Theatre di Los Angeles: le sue impronte (e del suo cane) nel cementoHome > Spettacoli > Cinema > Glenn Close premiata al TCL Chinese Theatre di Los Angeles: le sue impronte (e del suo cane) nel cemento Il TCL Chinese... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Glenn Close entra nella leggenda: impronte nel cemento delle star a Hollywood; Glenn Close (con cane) alla cerimonia delle impronte a Hollywood; Glenn Close premiata al TCL Chinese Theatre di Los Angeles: le sue impronte (e del suo cane) nel cemento; Glenn Close (con cane) alla cerimonia delle impronte a Hollywood. Glenn Close entra nella leggenda: impronte nel cemento delle star a HollywoodUna leggenda tra le leggende. Glenn Close, attrice statunitense tra le più premiate della sua generazione, otto volte candidata agli Oscar e vincitrice di Golden Globe ed Emmy, ha lasciato le impronte ... repubblica.it Intervista a Glenn Close: fede, umanità e mistero nel nuovo Knives Out Wake Up Dead ManNel nuovo Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Glenn Close entra nell’universo di Benoit Blanc con un personaggio centrale e silenziosamente decisivo. È Martha Delacroix, figura storica della ... panorama.it Glenn Close ha lasciato le sue impronte al Chinese Theatre di Hollywood, ma il suo cagnolino Pip è diventato la star dell'evento: ecco cos'è accaduto - facebook.com facebook Glenn Close (con cane) alla cerimonia delle impronte a Hollywood x.com