Glenn Close lascia le impronte al Chinese Theatre di Hollywood ma il piccolo Pip le ruba la scena – Video

L’attrice statunitense Glenn Close ha lasciato le impronte delle mani e dei piedi nel cemento all’esterno del TCL Chinese Theatre di Hollywood. L’evento si è svolto di fronte a numerosi spettatori e fotografi. Durante la cerimonia, un piccolo protagonista ha attirato l’attenzione, rubando la scena con un gesto che ha catturato l’obiettivo dei presenti. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle consuetudini di questa tradizione hollywoodiana.

L'animale, di razza Havanese, molto simile a un maltese, ha aspettato che l'attrice finisse di imprimere mani e piedi, poi a sua volta, aiutato dalla sua padrona, ha lasciato la sua impronta L’attrice statunitense Glenn Close ha lasciato le impronte delle sue mani e dei suoi piedi nel cemento all’esterno del TCL Chinese Theatre di Hollywood, accanto a generazioni di leggende del cinema. “Essere considerata degna della loro compagnia è l’onore della mia vita”, ha dichiarato Close. Il suo cagnolino Pip, però, le ha rubato la scena: l’animale, di razza Havanese, molto simile a un maltese, ha aspettato che l’attrice finisse di imprimere mani e piedi, poi a sua volta, aiutato dalla sua padrona, ha lasciato la sua impronta, diventando in pochi attimi la star dell’evento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Glenn Close lascia le impronte al Chinese Theatre di Hollywood, ma il piccolo Pip le ruba la scena – Video Notizie correlate Glenn Close premiata al TCL Chinese Theatre di Los Angeles: le sue impronte (e del suo cane) nel cementoHome > Spettacoli > Cinema > Glenn Close premiata al TCL Chinese Theatre di Los Angeles: le sue impronte (e del suo cane) nel cemento Il TCL Chinese... LA, Italia celebra le donne con “Anna” di Guerritore. Folla di star al Chinese Theatre per la kermesse tricoloreIl film “Anna” di Monica Guerritore, dedicato ad Anna Magnani, ha inaugurato a Hollywood il 21º Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Hollywood, Glenn Close lascia impronte al Chinese Theatre; Glenn Close entra nella leggenda: impronte nel cemento delle star a Hollywood; Glenn Close (con cane) alla cerimonia delle impronte a Hollywood; Glenn Close premiata al TCL Chinese Theatre di Los Angeles: le sue impronte (e del suo cane) nel cemento. Glenn Close lascia le impronte al Chinese Theatre di Hollywood, ma il piccolo Pip le ruba la scena – VideoGlenn Close ha lasciato le sue impronte al Chinese Theatre di Hollywood, ma il suo cagnolino Pip è diventato la star dell'evento: ecco cos'è accaduto ... ilfattoquotidiano.it Hollywood, Glenn Close lascia impronte al Chinese TheatreGlenn Close è entrata tra le icone di Hollywood lasciando le impronte al TCL Chinese Theatre. L’attrice, otto volte candidata agli Oscar, ha celebrato la sua lunga carriera condividendo il momento anc ... tg24.sky.it Sky tg24. . Glenn Close è entrata tra le icone di Hollywood lasciando le impronte al TCL Chinese Theatre. L’attrice, otto volte candidata agli Oscar, ha celebrato la sua lunga carriera condividendo il momento anche con il suo cane, la cui zampa è stata impress - facebook.com facebook Glenn Close entra nella leggenda: impronte nel cemento delle star a Hollywood x.com