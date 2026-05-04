Giusy Ferreri a Raffadali per il Primo maggio il pittore Meli le dona un quadro

Per il Primo maggio a Raffadali, la piazza è stata animata dall’esibizione di Giusy Ferreri, attirando un pubblico numeroso. La cantante ha portato sul palco di piazza Progresso un repertorio che ha coinvolto gli spettatori presenti. Durante l’evento, un pittore locale ha consegnato a Ferreri un quadro come gesto di omaggio. La manifestazione si è conclusa con un momento musicale che ha concluso la giornata di festa.

Una piazza piena e una chiusura nel segno della musica per la festa del Primo maggio a Raffadali, con l’esibizione di Giusy Ferreri sul palco di piazza Progresso. Il live della cantante ha richiamato gente da tutto il territorio trasformando la giornata dedicata ai lavoratori in un momento di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Concerto del primo maggio a Raffadali: quest'anno c'è Giusy FerreriRaffadali si prepara al suo tradizionale “Concertone del primo maggio” che è diventato un appuntamento fisso e soprattutto identitario per la città... Giusy Ferreri, Roberto Vecchioni, Michele Zarrillo e i Cugini di campagna: cosa fare nel weekend del primo maggioNel weekend tra l’1 e il 3 maggio Agrigento e la provincia propongono un calendario che spazia tra grandi concerti, iniziative all’aria aperta,... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Primo Maggio in musica a Raffadali: in piazza il concerto (gratuito) di Giusy Ferreri; Giusy Ferreri, Roberto Vecchioni, Michele Zarrillo e i Cugini di campagna: cosa fare nel weekend del primo maggio; Primo maggio a Raffadali con Giusy Ferreri; Primo maggio a Raffadali, attesa per il concerto di Giusy Ferreri. Giusy Ferreri: A Sanremo mi hanno remato contro/ Mia figlia Beatrice la mia lezione di vitaGiusy Ferreri saluta la carriera di solista per cominciare una nuova avventura in una band, i Bloom. E racconta i suoi momenti di up and down Si definisce una rocker Giusy Ferreri, o meglio, lo fa ... ilsussidiario.net Giusy Ferreri arriva live a Gibellina per il gran finale della FESTA RANNI 2026. Domenica 10 maggio 2026 Piazza 15 Gennaio 1968 – Gibellina (TP) Ingresso gratuito Puntoeacapo Concerti #Gibellina #GiusyFerreri #Live2026 #Gibellina2026 - facebook.com facebook