Concerto del primo maggio a Raffadali | quest' anno c' è Giusy Ferreri

Raffadali si appresta ad accogliere il tradizionale Concerto del primo maggio, un evento che ogni anno richiama numerosi spettatori e rappresenta un momento importante per la comunità locale. La manifestazione si svolge nella città nota per la produzione di pistacchio e prevede anche quest’anno la partecipazione di artisti di rilievo. Tra i nomi già annunciati figura la cantante Giusy Ferreri, che salirà sul palco per esibirsi davanti al pubblico presente.

Raffadali si prepara al suo tradizionale “Concertone del primo maggio” che è diventato un appuntamento fisso e soprattutto identitario per la città del pistacchio. Sul palcoscenico di piazza Progresso quest'anno la protagonista sarà Giusy Ferreri, la “Regina dei tormentoni estivi” del periodo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil quest'anno sarà a MargheraNel polo industriale veneziano a rischio di deindustrializzazione l'evento nazionale con i segretari Landini, Bombardieri e Fumarola.

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Occhio alla Notizia. . “Il tempo di Solidarte”: arte, musica e incontri dall’11 al 19 aprile a Fano. Tra gli eventi la mostra “Venti Nuovi” e il concerto del pianista Roberto Galletto. Gran finale con l’asta benefica a favore della Caritas. - facebook.com facebook