È stata concessa la sospensione della detenzione domiciliare a Katia Elena, nota come la “Mamasita” dei pusher, dopo aver presentato certificati medici. La donna, che si trovava in carcere, è ora ai domiciliari a causa di problemi di salute. La decisione è stata presa in seguito alla richiesta delle autorità, che hanno valutato le sue condizioni mediche.

È stata scarcerata e ha ottenuto gli arresti domiciliari per "motivi di salute" Katia Elena Adragna, detta “la Nera”, 46 anni, che era stata arrestata lo scorso ottobre, assieme ad altre 18 persone, con l’accusa di aver creato e diretto una "specifica cellula" dell’organizzazione "malavitosa" chiamata "la Nuova Barona" – dal nome del quartiere popolare di Milano e i cui vertici della famiglia Calajò, tra cui Nazzareno e Luca, erano stati arrestati in passato – per continuare "a distribuire cocaina" in "supplenza degli arrestati". Lo ha deciso la gip Lorenza Pasquinelli, accogliendo l’istanza del difensore della donna, l’avvocato Amedeo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scarcerata la “Mamasita“ dei pusher. Adragna ai domiciliari. "Molto malata"

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