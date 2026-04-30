A Punta del Este, in Uruguay, si svolge una serata che richiama gli ambienti di località come Montecarlo, Miami o Saint Tropez. La serata si apre lentamente, con l’atmosfera calda dell’Atlantico che si mescola al suono di musica e all’odore di sale. Tra i protagonisti ci sono Nicole Minetti e Cipriani, mentre si susseguono incontri tra persone note e yacht come il Gin Tonic.

La serata comincia piano a Punta del Este, in Uruguay ma sembra di stare tra Montecarlo e Miami o forse Saint Tropez, con l'aria tiepida dell'Atlantico che porta odore di sale e musica lontana. E nelle terrazze affacciate sull'Oceano si sollevano rilassatamente i bicchiere alti, pieni di ghiaccio che scricchiola come sabbia sotto i piedi ma in realtà si sta sciogliendo nel gin. Gin Tonic? Così si chiama la villa, in località La Barra, poco distante da Punta del Este, di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti. Una dimora che nulla ha di cafonal o di sfarzo berlusconiano, e semmai l'atmosfera è shabby chic: romantica, vissuta e...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nicole Minetti e Cipriani, le notti vip a Punta del Este tra Maradona e lo yacht Gin Tonic

Nicole Minetti e Cipriani, le notti vip di Punta del Este tra Maradona e lo yacht Gin Tonic

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