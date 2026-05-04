Un imprenditore ha dichiarato di stare valutando l’adozione di un altro bambino insieme alla compagna, che descrive come una madre molto presente. Ha inoltre chiarito che le voci circolate su di loro sono tutte false e ha respinto le accuse mosse nei loro confronti, affermando che non corrispondono alla realtà dei fatti. La coppia si trova al centro di un dibattito pubblico, connesso alle notizie che sono state diffuse recentemente.

Ma la bufera mediatica esplosa «ha distrutto Nicole. Le han detto di tutto, poveretta, peggio di così. Lei è una madre fantastica, che sta facendo il suo dovere di mamma e crescendo questo figlio in maniera speciale. Ma dall’Italia, le è stato davvero gettato addosso un mare di merda. Notizie false». Tutte, dichiara. «A partire dall’adozione, che definiscono illegale. Ci abbiamo messo quasi quattro anni, per rispettare la procedura: giudici, assistenti sociali, psicologi. L’Uruguay non è un Paese delle banane, è un posto serio dove vengono fatte le cose seriamente. E i soldi non servono a niente, anzi: è un Paese socialista, certe cose non si comprano».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giuseppe Cipriani: «Io e Nicole Minetti stiamo pensando di adottare un altro bambino. È una madre fantastica, ma le hanno detto di tutto, e sono tutte notizie false»

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