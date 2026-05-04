Giuseppe Cipriani | Dall’Italia un mare di m… su Nicole Minetti Non vuole tornare a viverci

L’imprenditore Giuseppe Cipriani ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui si è espresso sulla situazione di Nicole Minetti. Cipriani ha dichiarato che dall’Italia riceve molte critiche e ha affermato che Minetti non desidera più tornare a vivere nel paese. Le sue parole si concentrano sulla percezione pubblica e sulle scelte personali della ex consigliera regionale.

L’imprenditore Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, parla oggi in un’intervista al Corriere della Sera. L’erede della dinastia dell’ Harry’s Bar di Venezia dice che stanno pensando di adottare un altro bambino in Uruguay dopo che si saranno calmate le acque. Poi parla della vicenda della grazia, che «ha distrutto Nicole. Le han detto di tutto, poveretta, peggio di così. Lei è una madre fantastica, che sta facendo il suo dovere di mamma e crescendo questo figlio in maniera speciale. Ma dall’Italia, le è stato davvero gettato addosso un mare di merda. Notizie false». Nicole Minetti e l’adozione illegale. Cipriani parla da Punta del este, dove si trova insieme a Minetti.🔗 Leggi su Open.online

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Giuseppe Cipriani è stato presentato al Quirinale come l’uomo che ha redento Nicole Minetti: imprenditore di successo, persona “normoinserita e lontana da contesti di devianza”. È anche per questo che il presidente della Repubblica ha concesso la grazia. M - facebook.com facebook