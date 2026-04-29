Giuseppe Cipriani è noto come il compagno di Nicole Minetti e come un imprenditore molto ricco. È anche l’erede della famiglia Cipriani, nota per la gestione di locali di lusso e attività nel settore dell’ospitalità. La sua figura è spesso al centro dell’attenzione per la sua ricchezza e per il legame con la ex consigliera regionale. Cipriani ha una presenza consolidata nel mondo degli affari legati al settore dell’intrattenimento e del lusso.

Giuseppe Cipriani è il compagno di Nicole Minetti, ma soprattutto un ricchissimo imprenditore ed erede della dinastia Cipriani. I due, dopo anni lontano dai riflettori, sono finiti al centro di alcune vicende che fanno discutere. Chi è Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti. 60 anni e una carriera fra motori e imprenditoria, Giuseppe Cipriani è figlio di Arrigo e nipote di Giuseppe Cipriani Senior, fondatore del celebre Harry’s Bar. L’attività venne aperta nel 1931 in un ex magazzino a pochi passi dalla Basilica di San Marco. Il nome del bar venne scelto come omaggio ad Harry Pickering, un amico del fondatore. Visualizza questo post su Instagram Leggenda vuole che i due si fossero incontrati nel 1927 in un albergo in cui lavorava Cipriani.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Giuseppe Cipriani, il compagno (ricchissimo) di Nicole Minetti

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