Legalità e Giovani | al Giulio Cesare il dibattito

Martedì 10 marzo 2026, alle 11:00, al Liceo Classico Giulio Cesare di Roma si svolge la terza edizione del convegno dedicato a legalità, giustizia e lotta alla criminalità. L’evento vede la partecipazione di studenti, docenti e rappresentanti delle forze dell’ordine che discutono di questi temi in un contesto scolastico. La giornata si concentra sui principi fondamentali della legalità e sulla loro importanza per i giovani.

Nella cornice storica del Liceo Classico Statale Giulio Cesare, la Capitale si prepara ad accogliere un momento di riflessione profonda e necessaria. Martedì 10 marzo 2026, l'Aula Magna dell'istituto di Corso Trieste diventerà il teatro della terza edizione del convegno Legalità, giustizia e lotta alla criminalità. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Francesco Mansutti ETS, non si limita a essere un semplice evento celebrativo, ma si propone come un vero e proprio laboratorio di pensiero, dove la memoria storica si intreccia con le sfide contemporanee che la nostra società è chiamata ad affrontare quotidianamente.