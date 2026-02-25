Händel e l’Opera al Teatro Fucina Machiavelli

Questo sabato 28 febbraio alle 19 nel Teatro Fucina Machiavelli, ci sarà il secondo appuntamento della rassegna “Händel with care”, dedicata al compositore tedesco naturalizzato inglese Georg Friedrich Händel. In questo appuntamento, ci concentreremo sulla musica profana e in particolare i componimenti operistici, che saranno affidati alle voci soliste del soprano Alice Fraccari e del mezzosoprano Maria Giuditta Guglielmi, dirette da Enrico Bissolo. Il programma vede l’esecuzione di arie operistiche tratte da due delle opere di maggior successo di Händel, eseguiremo brani scelti da “Rinaldo” tra cui il celebre “Lascia ch’io pianga”, da “Alcina” e da “Aci Galatea e Polifemo”. La rassegna si concluderà il giorno successivo, domenica 1 marzo con un appuntamento dedicato alle famiglie. Per la prima volta infatti Fucina ha scelto di inserire nell’ormai tradizionale ciclo divulgativo dedicato a un compositore un concerto spettacolo per i più piccoli. 🔗 Leggi su Veronasera.it

